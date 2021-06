BR-Magazin-Tipp: Bayern Natur rockt

"Urban Gardening", das Gärtnern mitten in der Stadt, ist ein Trend, der aus den USA kommt. Dafür reicht ein Balkon oder eine Terrasse, ein Vorgarten oder Hinterhof, notfalls tut es sogar eine sonnige Fensterbank. Denn Blumen, Gemüse und Obst kann man auch auf kleinstem Raum anbauen. Es gibt Gemeinschaftsprojekte wie den Stadtgarten in Nürnberg, wo rund 200 Gemüsesorten in Hochbeeten gedeihen, die auf einem ehemaligen Parkplatz stehen. Es gibt Leute wie Nina, die zu Hause auf dem Fensterbrett und Balkon gärtnern.

Weil es in den Städten immer mehr grünt und blüht, fühlen sich hier auch Bienen wohl. In der Münchner Innenstadt betreut Kristin Mannsmann 60 Bienenvölker, die in grünen Oasen wie dem Nymphenburger Park oder dem Hofgarten mehr Futter finden als auf einer landwirtschaftlichen Monokultur. Und so mancher Stadtimker hat bessere Erträge als seine Kollegen auf dem Land. Bis zu einer Tonne Honig gewinnt Kristin Mannsmann und kann ihn auch gut verkaufen: als feine und besondere Stadtteil-Honige, die Münchner Läden gern in ihr Sortiment aufnehmen. "Großstadtgärtner" heißt der Film von Julia Seidl.