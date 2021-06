BR-Magazin-Tipp: Wissen Welt aus Schilf

Er zieht jedes Jahr hunderttausende von Vögeln an: Der Neusiedlersee ist Österreichs größter See und der westlichste Steppensee Europas. Der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel, der ihn beschützt, ist für Tiere und Pflanzen eine einzigartige Schnittstelle. Hier begegnen die Alpen der Steppe, hier kann man den Hauch des Nordens ebenso fühlen wie die Wärme des Mittelmeeres. Für Zugvögel ein idealer Rastplatz: Im Frühling, wenn sie nach Norden ziehen, und im Herbst, wenn es nach Süden geht, besuchen sie den See in Scharen. Deshalb pilgern Jahr für Jahr Vogelbeobachter aus aller Welt zum Neusiedlersee. Das Gebiet, das zu vier Fünfteln auf österreichischem und zu einem Fünftel auf ungarischem Territorium liegt, ist so außergewöhnlich, dass die Unesco es 2001 zum Weltkulturerbe erklärte. "natur exclusiv" zeigt all die Naturwunder, die für diese Landschaft charakteristisch sind – zum Beispiel ungarische Graurinder, die die Verwaltung des Nationalparks als Geheimwaffe gegen das wuchernde Schilf einsetzt. Neben Rohrhirschen und Kaninchen, die ihre Bauten im feinen Sand des Seedammes anlegen, beobachtet die Doku eine Vielzahl von Vögeln: brütende Rohrweihen und Zwergscharben und junge Silberreiher. Außerdem hat das Filmteam die Paarung von Stelzenläufern mit der Kamera eingefangen.