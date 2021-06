BR-Magazin-Tipp: Bayern Der grüne und wilde Zauber Münchens

München gilt als grüne Weltstadt mit Herz, und dieser Ruf kommt nicht von ungefähr. Kulturelle Juwelen wie der Schlosspark Nymphenburg, der Englische Garten, einer der größten Stadtparks der Welt – noch vor dem Central Park in New York, der riesige Waldfriedhof oder die Fröttmaninger Heide im Norden, die an die Münchner Allianz-Arena angrenzt, stellen wichtige Lebensräume für viele, auch sehr selten gewordene Tiere und Pflanzen dar. Diese Gebiete sind Münchens grüne Lungen, und "natur exclusiv" zeigt sie in ihrer ganzen Pracht.