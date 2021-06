BR-Magazin-Tipp: Musik Chance genutzt

Milky Chance haben ihre Chance auf Ruhm ziemlich gut genutzt. 2013 standen die Jungs aus Kassel noch auf der "Startrampe" und spielten unter vielen anderen Bands beim Puls-Festival im Münchner Funkhaus. Mit dem ersten Hit "Stolen Dance", der zunächst nur auf YouTube zu hören war, schafften es die beiden 2013 und 2014 in vielen europäischen Ländern in die Top Ten. Ihr Debütalbum "Sadnecessary" kam vergangenen Oktober in den USA auf den Markt und landete sofort auf Platz 17 der Charts.

Mit ihrer Mischung aus Pop, sensiblem Singer/Songwriter-Stil, Anleihen aus Reggae, Folk und Elektronika begeistern sie ihr Publikum. Clemens Rehbein singt und spielt Gitarre, Philipp Dausch liefert als DJ die Sounds dazu. Aktuell sind Milky Chance in den USA auf Erfolgstour: sie hatten Auftritte in bedeutenden TVShows wie der Jimmy Kimmel Show und auf einem der weltweit wichtigsten Festivals, dem SXSW in Texas. Für ihren Hit "Stolen Dance" bekamen sie Platin, er verkaufte sich in den USA über 1 Million mal. Puls berichtet ausführlich über die extravagante Erfolgsstory, die anders verlief, als andere. Im Radio verfolgt Puls den Erfolg aus datenjournalistischer Sicht und schaut wie Auftritte im TV und Downloads auf Streamingplattformen mit dem Erfolg zusammen hängen. Im TV kann man in einem Startrampe Spezial hautnah bei ihrer Tour in den USA dabei sein.