BR-Magazin-Tipp: Musik "Ich tanz’ nach vorn und nicht hinterher"

Im Berliner Admiralspalast präsentieren Max Raabe & Palast Orchester die Höhepunkte ihres aktuellen Bühnenprogramms. "Eine Nacht in Berlin" ist eine gelungene Mischung aus wiederentdeckten Klassikern und modernen Neukompositionen, vom renommierten Videoregisseur Daniel Lwowski außergewöhnlich bildstark und abwechslungsreich in Szene gesetzt. Auf dem Programm stehen unter anderem die Titel "Für Frauen ist das kein Problem", "Mir kann nichts passieren" und "Du passt auf mich auf", die Max Raabe in den letzten Jahren zusammen mit Annette Humpe und Christoph Israel komponiert hat. Und natürlich spielen Max Raabe und sein Palastorchester auch viele Stücke aus den 20er- und 30er-Jahren, mit denen auch schon die Comedian Harmonists das Publikum in Berlin begeistern konnten, und die im Programm des Palast Orchesters ihren festen Platz haben.