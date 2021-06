BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Mariä Himmelfahrt

Der Windberger Prämonstratenserabt Hermann Josef Kugler macht sich zu Mariä Himmelfahrt Gedanken über die Sehnsucht, abzuschütteln, was einen nach unten zieht, frei zu sein und unbeschwert leben zu können. Die Suche nach einem Ort grenzenloser Freiheit führt ihn an die südlichste Spitze Apuliens, den Absatz des italienischen Stiefels. Das Kap von Santa Maria di Leuca und das Marienheiligtum Sancta Maria de Finibus Terrae ist für viele ein Ort der Hoffnung. Der Abt zeigt hier Koordinaten auf, mit denen es gelingen kann, sicher durchs Leben zu finden. Die Reihe „Landgasthäuser“ blickt auf Bräuche und Feste rund um Mariä Himmelfahrt in Bayern und Österreich: die Almer Wallfahrt übers Steinerne Meer zum Königssee, eine prachtvolle Goldhaubenwallfahrt in Niederösterreich und den Gärtnerjahrtag in München. Dabei lassen am Jahrestag der Zunft zu Ehren der Mutter Gottes alljährlich Hunderte Gärtner die Stadt bunt aufblühen und verteilen Tausende Blumen. In Gold getaucht ist das niederösterreichische Maria Taferl. Hier werden nicht nur prächtige Trachten ausgeführt, sondern auch die kunstvoll gearbeiteten Goldhauben. Auf der Speisekarte zum Feiertag stehen Köstlichkeiten wie gefüllte Zucchiniblüten auf Kartoffel-Spinat-Soße von Sternekoch Alfons Schuhbeck und gebratener Gamsrücken mit Nockerl in der historischen Gaststätte Sankt Bartholomä am Königssee.