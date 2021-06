BR-Magazin-Tipp: Leben Die Kunst des Kochens

Sieben Frauen aus den sieben bayerischen Bezirken haben sich in den vergangenen sieben Wochen kennengelernt und gegenseitig bekocht. Dabei ging es auch um einen Wettbewerb: Wer kocht das beste Drei-Gänge-Menü? Reihum war jede Frau Gastgeberin für die anderen sechs Landfrauen, die das Menü kritisch, aber wohlwollend bewerteten. Nun stehen die Siegerinnen fest. Zum Finale der siebten Staffel "Landfrauenküche" treffen sich alle Landfrauen in München. Dort empfängt sie Franz Xaver Gernstl zu einem Picknick, bevor es zu Alfons Schuhbeck geht. Mit ihm zusammen kochen sie die Siegergerichte nach. Wie immer wird der Starkoch auch die Gewinnerinnen in den Kategorien "Beste Vorspeise", "Beste Hauptspeise", "Beste Nachspeise" und "Gesamtsiegerin" bekanntgeben.