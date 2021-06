BR-Magazin-Tipp: Musik Iawaramoi

Hubert von Goisern ist sein eigener roter Faden, menschlich und musikalisch – der Weltmusiker, der stets die Musik seiner Heimat im Zentrum seines Schaffens behält. Seine Hits haben Kultstatus – in seiner Heimat Österreich sowie im gesamten deutschsprachigen Raum. In der Dokumentation "Brenna tuat’s scho lang" von 2015 nähert sich Regisseur Marcus H. Rosenmüller den Stationen der Entwicklung des Künstlers, der eigentlich Hubert Achleitner heißt und sich nach seinem Heimatort benannt hat. Lebendiges, teils bis dato unveröffentlichtes Archivmaterial ist in dem Film mit stimmungsvollen Interviewsequenzen ergänzt. Goiserns tiefsinnige und kritische Texte wirken in die Mitte der Gesellschaft hinein.