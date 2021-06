BR-Magazin-Tipp: Kultur Ein Geheimbund träumt vom Fliegen

Wie eine Mischung aus Nobelkarosse, Heißluftballon und Schiff – so sehen die Flugmaschinen aus, die Charles August Albert Dellschau Anfang des 20. Jahrhunderts entwirft. Seine knallbunten Bilder collagiert der deutsche Emigrant, der Mitte des 19. Jahrhunderts in die USA gekommen war, mit Zeitungsausschnitten und versieht sie mit Kommentaren in einer deutsch-englischen Geheimschrift. Als diese Skizzenbücher in den 50er-Jahren in Texas entdeckt werden, erregen sie die Aufmerksamkeit von Historikern und Kunstwissenschaftlern – auch weil Dellschaus Illustrationen angeblich mit den Experimenten des sogenannten Sonora Aero Club zusammenhängen sollen.