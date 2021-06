BR-Magazin-Tipp: Kultur Die blutige Geiselnacht von München

Was klingt wie die Zutaten für eine groteske Kriminalkomödie, war am Mittwoch, 4. August 1971, grausame Realität. Zwei bewaffnete Männer überfallen die Filiale der Deutschen Bank in der Münchner Prinzregentenstraße und verüben den ersten bewaffneten Banküberfall mit Geiselnahme in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Beim Sturmangriff der Polizei sterben eine Geisel und ein Geiselnehmer.