BR-Magazin-Tipp: Bayern Zwischen Moor und Auen

Das Dorf bietet indes noch alles, was man zum Leben braucht. An der Hauptstraße gibt es Bäcker, Metzger, Schmied und Gasthaus, das Vereinsleben ist intakt. Die Jungen bleiben im Ort, bauen Existenzen auf und richten manches alte Bauernhaus her. Am Ortsrand liegt der Premer Filz, wo früher Torf gestochen wurde. Das Moor war der Abenteuerspielplatz für die Dorfjugend, vor dem man aber auch Respekt hatte. Unter den Torfstechern hielt sich hartnäckig eine Sage: Man durfte sich nie umsehen, sobald man das Moor betrat. Wer sich daran hielt, kam sicher mit seinem beladenen Fuhrwerk wieder heim. Wer nicht, den zog der Riese "Huidingerle" in die Tiefe. Darum nahm man auch nie Frauen mit ins Moor – ihrer Neugierde wegen.