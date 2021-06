BR-Magazin-Tipp: Bayern Bäckerhandwerk in alter Tradition

Was dem Wörther sein Hobel ist dem Allgäuer seine Seele und dem Weidener seine Schleiß: Autor Peter Kropf hat auf der Suche nach alten Semmelsorten vieles werdengefunden, das über die Region hinaus kaum bekannt ist. Ein kleiner Zopf aus Weizenteig mit viel feinem Salz darauf – das ist der "Hobel", und den isst man nur in Wörth an der Donau. Den Namen verdankt der Zopf seiner Form. Bäckermeister Hans Deubel backt den Wörther Hobel noch so, wie dies die Generationen vor ihm gemacht haben.

Auch in Ampfing bei Mühldorf gibt es Semmeln, die woanders nicht mehr zu finden sind. In der Bäckerei von Stefan Greimel und Georg Auer wird nach überlieferten Rezepten und mit viel handwerklicher Sorgfalt gearbeitet. Auch am Obermarkt in Reutte in Tirol gibt es eine Bäckerei, in dem die Semmeln von Hand geformt werden. Und: Manfred Holzmayr legt Wert darauf, nur Zutaten zu verwenden, die aus der Umgebung stammen.