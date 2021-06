BR-Magazin-Tipp: Kultur Seelenbilder

Ein Mittel, ihr Leid zu überwinden, war die Malerei. Frida Kahlo war Autodidaktin, brachte sich das Malen auf dem Krankenbett selbst bei und gab ihrem Leben dadurch einen neuen Sinn, nachdem ein Unfall ihre Hoffnungen auf ein Medizinstudium zunichte gemacht hatte. In der Kunst verarbeitete sie auch die Trauer um ihre durch Fehlgeburten verlorenen Kinder und die manchmal in unerträgliche Seelenqual umschlagende Leidenschaft aus ihrer Beziehung mit dem Künstlerkollegen Diego Rivera. Kahlos Gemälde spiegeln aber nicht nur ihre Trauer und ihren Schmerz, sondern auch ihre subtile, an Freud geschulte psychologische Beobachtungsgabe und vor allem ihre unbändige Lebensfreude, ihre "alegría". Und so schrieb sie noch als Sterbende auf ihr letztes Gemälde, ein Stillleben mit Wassermelonen: "Viva la Vida" – "Es lebe das Leben".