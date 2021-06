Fränkische Landpartie auf Bayern 1 Raus aufs Land!

Unter dem Motto „Aktiv in den Herbst“ machen Hörfunk, Fernsehen und Online am 4. September in Spalt-Enderndorf, am 11. September in Pottenstein und am 18. September in Großlangheim Station. Von 11 bis 16.30 Uhr gibt es vor Ort Informationen, Mitmach-Aktionen und Unterhaltung. Der Eintritt ist frei. An den ersten beiden Stationen sendet Bayern 1 um 12 Uhr live sein Regionalmagazin „Mittags in Franken“, an der dritten Station meldet sich dann das Team von „Mittags in Mainfranken“ live.

Brombachsee oder Bärenschlucht?

Erste Station ist am Freitag, 4. September, am Zweiseenplatz in Spalt-Enderndorf in Mittelfranken. Die Moderatoren Charly Hilpert, Birgitt Rosshirt und Stefan Straßer genießen das Strandleben am Brombachsee. Ob waghalsig in einer Zorbing-Kugel über den See rollen, das Gleichgewicht beim Stand-Up-Paddling halten oder ganz klassisch mit dem Rad die Landschaft erkunden – die Moderatoren geben Tipps für einen herbstlichen Ausflug oder aktiven Urlaub im Fränkischen Seenland. m Freitag, 11. September, melden sich Karin Schubert, Birgitt Rosshirt und Stefan Straßer vom Campingplatz Bärenschlucht in Pottenstein. Klettern, Kajakfahren, wandern oder die Unterwelt in den Tropfsteinhöhlen erkunden – idyllisch an der Püttlach gelegen ist die Bärenschlucht ein idealer Ausgangspunkt für eine aktive Herbstzeit. Packen Sie Rucksack und Zelt ein und genießen Sie den Tag mit dem Studio Franken in der Fränkischen Schweiz. Zum Landpartie-Finale am Freitag, 18. September, laden Karin Schubert, Susanne Günther, Irina Hanft, Jürgen Gläser und Eberhard Schellenberger auf die Reitanlage Pfriem in Großlangheim in Unterfranken ein. Am Rande des Weinorts gibt es ein Paradies für Pferdefreunde. Ob Dressur-, Spring-, Western- oder Freizeitreiter, hier kann sich jeder in den Sattel schwingen, umgeben von wunderbarer mainfränkischer Natur.