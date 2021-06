Faschingssaison in Bayern Die Narren sind los

Fasching, Fastnacht, Fasnet – egal, wie man die tollen Tage nennt, jetzt ist ihre Zeit. Bevor es ab dem "unsinnigen Donnerstag"(dieses Jahr am 12. Februar) und vor allem am Rosenmontag und Faschingsdienstag in den Straßenkarneval geht (ja, auch Karneval darf man in Bayern sagen), ist jetzt die Zeit der Bälle und Prunksitzungen. Franken trifft sich zu "Franken helau – Goldstücke aus Schwabach" und bereitet sich auf den Höhepunkt der Saison vor, die Prunksitzung in Veitshöchheim. Bernhard Schlereth, der Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, erzählt: "Franken hat die größte Feierdichte in Bayern. Es gibt jedoch innerhalb Frankens große regionale Unterschiede. In Oberfranken haben wir viel Tanz und eher wenige Büttenreden. In Unterfranken ist die Organisationsdichte dagegen doppelt so hoch wie in anderen fränkischen Regionen – nirgendwo sonst sind so viele Bürger in Fastnachtsvereinen organisiert." Schlereth ist zudem auch Vizepräsident des Bundes Deutscher Karneval und leitender Direktor des Deutschen Fastnachtmuseums in Kitzingen am Main – er kennt die Historie und Tradition der närrischen Zeit und deren regionale Unterschiede, die für Farbtupfer sorgen.

Der Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, Bernhard Schlereth In München haben Bälle eine lange Tradition. Auf den legendären Schwabinger Künstlerbällen tanzten schon Joachim Ringelnatz, Ludwig Thoma und Wassily Kandinsky. Die BRfunkbälle im Münchner Funkhaus bringen schon seit 50 Jahren die Wände der Studios zum Beben. Selbstverständlich wird auch im Jubiläumsjahr gefeiert: Bei der Bayern 3-Faschingsparty (13.2.), dem Abendschau-Funkball (14.2.) und dem Bayern 1-Faschingsball (16.2.) sind DJs und Bands am Start. Stargast bei Bayern 1 ist die Spider Murphy Gang (Karten unter br-ticket.de und den München- Ticket-Vorverkaufsstellen). Typisch münchnerisch ist bei den BRfunkbällen außer der langen Tradition die Vielfalt der Kostüme: Vom Hippie über Nonne bis zum Alien ist alles schon gesehen worden. In Schwaben sind in der Fasnet deutlich die Einflüsse aus dem alemannischen Kulturraum sicht- und hörbar. Die "Guggenmusik", Blaskapellen mit gekonnt schrägem Sound, gehören ebenso dazu wie die "Flecklenarren" mit Kostümen aus vielen kleinen Stoffstücken. In der Sendung "Schwaben weissblau" wird vielleicht der eine oder andere so im Publikum sitzen. Auf der Bühne treten die Breitenbrunner Dorfbachfurzer auf, eine besonders närrische Guggenmusik. Eine Tanzgarde darf auch hier nicht fehlen. Sie gehört in ganz Deutschland zum Karneval dazu und entstand, um das Militär zu veräppeln.