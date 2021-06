Eins zu Eins. Der Talk Geschichten, die das Leben schreibt

Erfahrungen und Einsichten, einschneidende Erlebnisse und große Erfolge: In der Sendung "Eins zu Eins. Der Talk" sprechen Menschen, die eine spannende Lebensgeschichte oder einen außergewöhnlichen Beruf haben, über ihre Biografie. Zu hören ist das täglich (außer samstags) um 16.05 Uhr auf Bayern 2 – und das nun schon seit fast acht Jahren. Da kommen einige Highlights zusammen. Deshalb hat die Redaktion von "Eins zu Eins. Der Talk" schon lange davon geträumt, ihrer Sendung ein Buch zu widmen – nun ist es gelungen. Zur 2.000 Sendung am 19. Oktober wird das Buch "Eins zu Eins. Der Talk. Menschen aus Bayern: Gespräche unter vier Augen" erscheinen, in dem gemeinsam mit dem München Verlag Ausschnitte aus 21 Gesprächen auf Papier gebracht wurden.