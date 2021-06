BR-Magazin-Tipp: Musik Sound als Statement

Von den ersten Erfahrungen mit Songs wie "Wigwam", über die Aufarbeitung des Frühwerks in den 70er-Jahren, die beste eigene Dylan-Platte ("Blood On The Tracks"), die Lieblings-Liebes- Lieder ("Is Your Love In Vain") bis zu den bevorzugten Polit-Songs ("Masters Of War") und zur Wiederentdeckung in den 90er-Jahren ("Time Out Of Mind"). In seinem Dokumentarfilm "No Direction Home – Bob Dylan", der im BR Fernsehen gezeigt wird, konzentriert sich Martin Scorsese für sein Porträt auf die Jugend des Singer-Songwriters und die Anfangsjahre seiner musikalischen Karriere bis zu der Zäsur, die Dylans England-Tournee 1966 darstellte.