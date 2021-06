BR-Magazin-Tipp: Bayern Echt bayerisch Oder doch nicht?

Trachtenanzug und Volkslied

Wo immer ein Politiker bezeugen will, dass er zu Bayern gehört, zieht er einen Trachtenanzug an. "Erfunden" wurde dieser Anzug, der eine Mischung aus Jägergewand und Uniform darstellen sollte, Anfang des 19. Jahrhunderts vom österreichischen Erzherzog Johann, der damit zum Ausdruck bringen wollte, wie nahe er sich den steirischen Bauern fühlte. Und damit steht der Trachtenanzug in einer Reihe mit vielen „echt“ bayerischen Importen aus Österreich. Als Ludwig Thoma dem Münchner Sänger Kiem Pauli den Auftrag zur Pflege des bayerischen Volksliedes gab, überreichte er ihm die Liedersammlung "Steirisches Rasplwerk" und empfahl ihm die in Wien erschienene Zeitschrift "Das deutsche Volkslied". Das Ideal des oberbayerischen Volksliedes war von nun an das alpenländische Lied nach österreichischer Art. Anfang des 20. Jahrhunderts waren in München 800 aktive Volkssänger registriert. Ihr Repertoire: meist selbst verfasste Couplets nach Art der Zwischengesänge, die Johann Nestroy in seine Werke zur Kommentierung des Geschehens einwob. Aber auch original Wiener Lieder waren zu hören – etwa von Karl Valentin.