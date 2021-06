BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Auf dem Weg ins Ungewisse

Politisch war das Jahr 2015 vor allem von einem Thema bestimmt: Flüchtlinge. Rund eine Million Menschen kamen im vergangenen Jahr nach Deutschland, um hier Schutz vor Krieg, Elend und Armut und ein neues Zuhause zu finden. ARDalpha widmet dem Thema vom 8. bis 11. Februar eine Sendereihe mit Dokumentationen, die jeweils um 21 Uhr gezeigt werden. Der Film "Auf der Flucht – Todestrip ins Ungewisse" porträtiert zwei ganz unterschiedliche Menschen, die dennoch ähnliche Erfahrungen gemacht haben: Die 31-jährige Maja aus Syrien ist mit ihren Kindern über das Mittelmeer nach Deutschland geflohen und lebt heute in Essen. Nicht weit von dort, in Solingen, ist Gerhard Rothe zu Hause. Der 75-Jährige ist 1945 mit seiner Familie aus dem zerbombten Danzig nach Westen geflohen. Im Film erzählen beide, wie es sich anfühlt, die Heimat zu verlassen und in ein Leben ohne Sicherheiten aufzubrechen.

Die Flüchtlingskrise in Griechenland beleuchtet die Doku "Lesbos – Helfer der Gestrandeten" am 9. Februar. Der Film begleitet das Kölner Ärztepaar Bita und Khalil Kermani, die im Sommer ihren Urlaub abbrechen und stattdessen die Flüchtlinge auf Lesbos versorgen. "Asyl in deutschen Wohnzimmern" zeigt Menschen, die Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen haben und wie sich das Zusammenleben mit den neuen Nachbarn gestaltet. Die Doku "Lampedusa im Pfarrhof" am 11. Februar begleitet Flüchtlinge, die in Kirchengemeinden Schutz vor Abschiebung gefunden haben.