BR-Magazin-Tipp: Leben Die Pferde sind los

"Pferde, die Trinker des Windes" heißt es in einem iranischen Sprichwort. Und so sind auch verschiedenste Pferderassen wie vom Wind in aller Welt verstreut. Die erste Doku in ARD-alpha "Geboren in der Urzeit – Pferde" macht sich auf die Suche nach den Stammvätern der Pferde: in der Mongolei, in Großbritannien oder auch am Kaspischen Meer. In der nächsten Folge erfährt der Zuschauer, dass es in Polen, Portugal und in den USA noch ganz besondere Urpferde gibt.