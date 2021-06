70 Jahre BR-Chor "Man muss wirklich mit der Zeit gehen"

BR-Magazin: Überraschungen ziehen Sie als roten Faden durch Ihre Konzertprogramme in Saison. Daher gibt es jetzt eine Überraschungsfrage. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie vor 70 Jahren gemacht haben?

In Ihrer Heimat Lettland ist das Singen in Chören ein wichtiger Teil der Kultur. Hat Sie das mit geprägt?

Wir haben in der Schule gesungen, und ich habe auch mitgesungen. Die Chorkultur in Lettland ist sehr berühmt und hat Tradition. Ob kleines Ensemble oder großer Chor, man singt. Fast alle singen irgendwo in einem Chor. Deswegen wir haben so viele Amateurchöre. Sehr berühmt ist auch das Liederfest, bei dem sich alle fünf Jahre an die 60.000 Chormitglieder treffen und zusammen singen. Diese Tradition ist sehr stark.