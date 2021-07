Der Investigative Günther Jauch

13. Juli 1956

Günther Jauch in Münster geboren

1976 bis 1977

Besuch der Deutschen Journalistenschule in München

1976

Freie Mitarbeit beim RIAS

1977 bis 1979

Günther Jauch beginnt beim Bayerischen Rundfunk im Sportfunk

1979 bis 1983

Redakteur im Zeitfunk

1983 bis 1985

Hörfunk-Korrespondent in Bonn

1985 bis 1989

Günther Jauch und Thomas Gottschalk moderieren die "B3-Radioshow"

1987 bis 1988

Moderator der Jugendsendung "Live aus dem Alabama" im Bayerischen Fernsehen



Ab 1988 moderierte Jauch unter anderem das "Aktuelle Sportstudio" im ZDF, "stern TV" und "Wer wird Millionär" auf RTL sowie "Günther Jauch" im Ersten.