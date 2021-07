Die Moderatorin Gabi Schnelle

Ihre Hörfunkkarriere beim Bayerischen Rundfunk startete Gabi Schnelle 1971, moderierte Sendungen wie "Sport, Stars, Stereo", "Operettenmelodie" oder "Gute Nacht, Freunde!". 1976 begann sie beim "Musikjournal" und damit auch die Zeit des frühen Aufstehens: Um 5.30 Uhr begrüßte Gabi Schnelle die Hörerinnen und Hörer mit der Titelmelodie von Cat Stevens "Morning has broken". Nicht alle waren mit der ersten Frau am Mikrofon der Morgensendung einverstanden. Sie hörte auch Kommentare wie "Ah so ein Weib braucht man überhaupt nicht in der Früh. Gell, so eine Gschnabberte, so eine Siebengescheite", wie sie Hermine Kaiser im Interview erzählt.