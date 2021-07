Auslandskorrespondent aus Leidenschaft Dr. Friedrich Schreiber

Ab 1983 hatte Friederich Schreiber einige Male die Urlaubsvertretung als Korrespondent in Tel Aviv und "da wusste ich: da musste ich hin“, erzählte er über den Beginn seiner Zeit in Israel und Palästina. 1988 wurde er fester Korrespondent in Tel Aviv und berichtete bis 1996 aus der Region – in einer Zeit der ersten Initifada, des Golfkriegs und der Ermordung Rabins. Es waren schwierige und teilweise nicht ungefährlich Arbeitsbedingungen. Von den Korrespondenten war Diplomatie und Geschick verlangt, "man muss ein bisschen raffiniert sein, wenn man in schwierigen Ländern ist und wenn man weiß, was die für Probleme haben und dass man zu dem kommt, was man trotzdem haben will." 1996 ging Schreiber in den Ruhestand, war allerdings weiterhin als Nahostexperte gefragt.