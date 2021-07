Journalist mit spitzer Feder Dieter Hanitzsch

Wirtschaftsexperte, Zeichenonkel und Karikaturist

Das Rüstzeug fürs Fernsehen bekam Hanitzsch von dem späteren Fernsehdirektor Wolf Feller vermittelt. Einem grandiosen Regisseur, sehr gutem Texter, wie ihn Hanitzsch beschreibt, der auch innovative Aufnahmetechniken ins deutsche Fernsehen brachte. Als Abteilungsleiter für den Themenbereich Berufsbild und Arbeit und später auch in der Unterhaltungsabteilung konnte der studierte Brauingenieur und Betriebswirt Hanitzsch zahlreiche Sendungen entwickeln oder brachte frische Ideen in bereits bestehende Formate. Besonders gerne erinnert er sich an „Zapp Zarapp“: "Ich saß im Studio an einem Flipchart und Kinder schafften mir an, welche Tiere ich zeichnen sollte. Da entstanden Phantasietiere, die mir selbst nie eingefallen wären. Das war ein herrliches Erlebnis".

1985 verließ Hanitzsch den Bayerischen Rundfunk, um ausschließlich als Karikaturist zu arbeiten, blieb dem Sender aber bis heute als freier Mitarbeiter erhalten.