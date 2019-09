Sprecher-Portrait Beate Himmelstoß

1957 in Starnberg bei München geboren und auch dort aufgewachsen, machte ich nach dem Abitur 1977 zunächst eine Ausbildung zur Fremdsprachenassistentin (englisch) und studierte dann ab 1979 an der LMU München Philosophie, Theaterwissenschaft und Neuere Deutsche Literatur. Daneben nahm ich Schauspiel-, Gesangs- und Tanzunterricht und wirkte in mehreren Aufführungen der Universitätsbühne und in der freien Theaterszene mit.

