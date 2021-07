Thrombosen Wenn zuviel Blut gerinnt

Faktor-V-Leiden-Mutation

Die Faktor-V-Leiden-Mutation, eine vererbbare Störung der Blutgerinnung, verändert ein Protein, was dazu führt, dass die Gerinnung mit gesteigerter Aktivität abläuft und damit ein erhöhtes Thromboserisiko vorliegt. Das "Leiden" in der Faktor-V-Mutation bezieht sich übrigens nicht auf ein Leiden oder eine Erkrankung, sondern auf die niederländische Stadt Leiden, wo das Phänomen 1994 erstmals am dortigen Universitätsklinikum beschrieben wurde.

Weitere Ursachen

Thrombose und Corona

Auffällig war auch, dass sich die Thromben bei Corona-Erkrankten nicht nur in großen Gefäßen, sondern insbesondere in kleineren Blutgefäßen und an vielen Stellen gleichzeitig gebildet haben, was zum Organversagen, zum Beispiel der Nieren geführt hat.