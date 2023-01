Playlist Ralf Summer

Freitag, 20. Januar 2023

Caribou

Kaili

Album: Swim

Mac DeMarco

Chicago 2

Album: Five Easy Hot Dogs

Gemma Ray

The Point That Tears

Album: Gemma Ray & The Death Bell Gang

The Byrds

Eight Miles High

Album: Fifth Dimension

Crosby, Stills, Nash & Young

Deja Vu

Album: Deja Vu

boygenius

True Blue

Single

Tegan And Sara

The Con (Zündfunk unplugged 07.03.2008)

Album: The Con

Harmonious Thelonious

Liquid Sound Waves

Album: Cheapo Sounds

John Cale

Story Of Blood ft Weyes Blood

Album: Mercy

Popp

Vertiko

Album: Blizz

Le Millipede

1st Leg

Album: Legs and Birds

Le Millipede

8th Leg

Album: Legs and Birds

Mourning (A) BLKstr

Anti Anthem

Album: The Garner Poems

Billy Nomates

Blue Bones (Deathwish)

Album: Cacti

The Roots ft Cody ChesnuTT

The Seed (2.0)

Single

OutKast

Hey Ya!

Album: Speakerbox / The love below

T.Raumschmiere

Monstertruckdriver (live beim Bavarian Open Festival 2003)

Album: Radio Blackout

The White Stripes

Seven Nation Army

Album: Elephant

The Murder Capital

Return My Head

Album: Gigi's Recovery