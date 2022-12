Playlist Ralf Summer

Freitag, 23. Dezember 2022

Lizzo

Truth Hurts

Album: Cuz I Love You

Sault

Wildfires

Album: Untitles (Black Is)

Danger Dan

Das Ist Alles Von Der Kunstfreiheit Gedeckt

Album: Das Ist Alles Von Der Kunstfreiheit Gedeckt

Panda Bear & Sonic Boom

Edge of the Edge

Album: Reset

Kevin Morby

This is a Photograph

Album: This is a Photograph

Beyoncé

Summer Renaissance

Album: Renaissance

Gabriels

Blame

Album: Bloodline EP

Derya Yıldırım & Grup Şimşek

Bal

Album: Dost 2

Aldous Harding

Fever

Album: Warm Chris

Big Thief

Certainly

Album: Dragon New Mountain I Believe In You

Fontaines D.C.

Jackie Down The Line

Album: Skinty Fia

Lizzo

About Damn Time

Album: Special

Peter Doherty & Frédéric Lo

You Can't Keep It From Me Forever

Album: The Fantasy Life of Poetry & Crime

Beyoncé

Break My Soul

Album: Song

Stromae

L'Enfer

Album: Multitude

Leikeli 47

LL Cool J

Album: Shape Up

Die Nerven

Europa

Album: Die Nerven

Die Nerven

Ich Sterbe Jeden Tag In Deutschland

Album: Die Nerven

Moonchild Sanelly

Covivi

Album: Phases

Düsseldorf Düsterboys

Ab Und Zu

Album: Duo Duo

Alabaster DePlume

Don't Forget Your Precious

Album: Gold

Rosalía

Saoko

Album: Motomami