Playlist Ralf Summer

Freitag, 16. Dezember 2022

Little Simz

Venom

Les Nymphes

Sault

Wildfires

Untitled (Black Is)

Little Simz

I Love You, I Hate You

Sometimes I Might Be Introvert

Hermanos Gutiérrez

Dorado Valley

El Bueno Y El Malo

Aldous Harding

Fever

Warm Chris

Yard Act

The Overload

The Overload

Stromae

Mon Amour

Multitude

Moonchild Sanelly

Undumpable

Phases

Alvvays

Pharmacist

-

Sudan Archives

Home Maker

-

Gabriels

The Blind

Angels & Queens Part 1

Fontaines D.C.

Jackie Down The Line

Skinty Fia

Vieux Farka Touré & Khruangbin

Savanne

Ali

∑tella

Charmed

Up and Away

Angel Olsen

All the Good Times

Big Time

Leikeli47

BITM

-

Little Simz

Gorilla

No Thank You

Wet Leg

Wet Dream

Wet Leg

Kendrick Lamar

United In Grief

Mr Morale & The Big Steppers

Rosalía

Bizcochito

Motomami

Die Nerven

Keine Bewegung

Die Nerven

Alabaster dePlume

Broken Like

Gold