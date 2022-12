Playlist Ralf Summer

Freitag, 02. Dezember 2022

Loyle Carner

Nobody Knows

Album: Hugo

Ki!

Abeokuta

Album: The Boy From Haeundae Beach

SoulRocca

U Can't Imagine How It Is feat. KORE

Album: In Good Company

The Cramps

Goo Goo Muck

Album: ... Off The Bone

Sandow

Born In The GDR ft Bela B

Album: Kinder Des Verbrechens

Naima Bock

Berimbau

30 Degrees - Single

Blumfeld

Ich-Maschine

Album: Ich-Maschine

Eli Escobar

Just Work

Just Work (Single)

Genesis Owusu

Get Inspired

Single

Felix Laband

Derek And Me

Album: The Soft White Hand

Brockhampton

Brockhampton

Album: The Family

Chancha Via Circuito

El pavo real (feat. Meridian Brothers)

Album: La Estrella

Jeb Loy Nichols

What Does A Man Do All Day

Album: United States of the Broken Hearted

Run The Jewels

Fuera de Vista ft. Baco Exu Do Blues (TROOKO s Version)

Album: RTJ Qu4tro

Weyes Blood

The Worst is done

Album: And In The Darkness, Hearts Aglow

Dumbo Tracks

Everybody Knows ft Markus Acher

Album: Dumbo Tracks

Sault

God Is In Control

Album: Earth