Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 29. September 2022

Marxist Love Disco Ensemble

Brumaire

Album: MLDE

Jockstrap

Greatest Hits

Album: I love you, Jennifer B

Weyes Blood

It's not just me, it's everybody

Nils Frahm

Sheep in Black and White

Album: Music for animals

Kolínga

Les Fantomes

Album: Legacy

Vieux Farka Touré & Khruangbin

Savanne

Album: Ali

Coolio

Gangsta's Paradise

Stevie Wonder

Pastime Paradise

Album: Songs in the Key of Life

Lyzza

Resacca

Album: Mosquito