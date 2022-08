Playlist Ralf Summer

Freitag, 19. August 2022

The Chemical Brothers

Block Rockin´ Beats

Album: Dig Your Own Hole

Hot Chip

Down

Album: Freakout / Release

The Mountain Goats

Wage wars get rich die handsome

Album: Bleed Out

Lali Puna

Fast Forward

Album: Tridecoder

A Million Mercies & Calexico

Freunde

Album: From Anyhow To Anywhere

Cass McCombs

Unproud Warrior

Album: Heartmind

Carla Del Forno

Come Around

-

Panda Bear & Sonic Boom

Edge od the Edge

Album: Reset

Wet Satin

WirchKraft Singles

Album: Wet Satin

Wet Satin

Rainbow Glint

Album: Wet Satin

Kevin Morby

I Was On Time

Album: Gift Horse Single

Au Suisse

Savage

Album: Au Suisse

Florist

Sci-Fi Silence

Album: Florist

Pirx

Makeshift Heat

Album: Lamina

Wet Satin

Rainbow Glint

Album: Wet Satin

The Clash

Janie Jones

Album: The Clash

Die Nerven

Keine Bewegung

Album: Die Nerven

The Dream Team

There He Is

Album: Eccentric Soul: The Shiptown Soul

Airchina

Drifting

Album: LP3