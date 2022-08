Playlist Ralf Summer

Freitag, 12. August 2022

Yo La Tengo

Little Honda

Album: I Can Hear The Heart Beating As One

Danger Mouse & Black Thought

Because ft Joey Bada$$, Russ, Dylan

Album: Cheat Codes

Rocko Schamoni

Das Bin Nicht Ich

-

Sylvan Esso

Didn´t Care

Album: No Rules Sandy

Kokoroko

Something´s Going On

Album: Could We Be More

Hudson Mohawke

Dance Forever

Album: Cry Sugar

Joey Beltram

Mentasm

Album: Classics

Kiwi Jr

Night Vision

Album: Chopper

Domi & JD Beck

Smile

Album: Not Tight

Dead Kennedys

California Uber Alles

-

Rosanne Erskine

Children of Nowhere (North Street West Dr R.E.Y.´ Dub)

-

NoSo

Feeling like a Woman lately

Album: Stay proud of me

B. Fleischmann

Take The Red Pill

Album: Music For Shared Rooms

Frau Kraushaar

Lamentierendes Schwein

Album: Bella Utopia

Ezé Wendtoin

Grammatische Deutschheit

Album: Heute Hier Morgen Deutsch

Ezé Wendtoin

Heute Hier Morgen Da/Heute Hier Morgen Deutsch

Album: Heute Hier Morgen Deutsch

Ahmed Ag Kaedy

Imetawan

Album: Akaline Kidal

Amadou & Mariam

Coulibaly

Album: Dimanche A Bamako

Tamino

The First Disciple

-

Marlon Williams

River Rival

-

Sungaze

New Twang

-