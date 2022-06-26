Bayern 2 - Zündfunk

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Playlist Rainer Schaller

Stand: 26.06.2022

Rainer Schaller | Bild: Lisa Hinder/BR

26 Juni

Sonntag, 26. Juni 2022

Nicolas Jaar
telallás
Album: Telas

Billie Eilish
Oxytocin
Album: Happier Than Ever

Brezel Göring
Psychoanalyse
Album: Psychoanalyse

Plass, Wesley; Treiber, Hannes; Prindy, Mac
Xenogram
Album: Sounds of science 6

Acid Pauli
IntellijelBel

Laura Marling
Don't Let Me Bring You Down
Album: Short Movie

Tomas Dvorak
03 - Clockwise Operetta
Album: Machinarium Soundtrack

Plass, Wesley; Treiber, Hannes; Prindy, Mac
Xenogram
Album: Sounds of Science 6

Backes, Daniel; Moslener, Peter
Orbital transfer
Album: Science in motion

Charlie Megira & The Hefker Girl
Fear and Joy
Album: Tomorrow's gone

Bath
Rafting Starlit Everglades
Album: Cerulean