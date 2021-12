Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 23. Dezember 2021

Pip Blom

Keep it together

Album: Welcome Break

The Brandy Alexanders

Hey why'd you do it?

Album: The Brandy Alexanders

Sofia Portanet

Real Face

Single

Lady Wray

Thank you

Single

Curtis Harding

Where's the Love

Album: If Words were Flowers

Bill Callahan & Bonnie "Prince" Billy feat. Alasdair Roberts

I've made up my Mind

Album: Blind Date Party

Jeff Özdemir & Joanna Gemma Auguri

Love Lettera

Album: Jeff Özdemir & Friends Vol. 3

Durand Jones & The Indications

Witchoo

Album: Private Space