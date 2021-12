Playlist Florian Fricke

Samstag, 04. Dezember 2021

Benjamin Lew & Steven Brown

Bamako ou ailleurs

Album: Douzième journée: le verbe, la parure, l'amour

Benjamin Lew

A la recherche de B

Album: Made to measure, Vol 1

Pink Floyd

Echoes

Album: The Early Years 1965-1972

Organisation

Tone Float

Album: Tone Float

Aksak Maboul

Son of L'idiot

Album: Onze danses pour combatre la migraine

Aksak Maboul

Modern lesson

Album: Un peu de l'ame des bandits

Konono No. 1

Kin 78 One

Album: Kinshasa 1978 Originals

John Foxx

Lincoln Street

Album: Blue Velvet Revisited

Bobby Vinton

Blue Velvet

Album: Blue Velvet

Cult With No Name, Tuxedomoon

The Slow Club

Album: Blue Velvet Revisited

Cult With No Name, Tuxedomoon

So fucking suave

Album: Blue Velvet Revisited

Sussan Deyhim, Richard Horowitz

Got away

Album: Desert Equations

Sussan Deyhim, Richard Horowitz

Desert Equations

Album: Desert Equations

Hector Zazou

Au bout du monde

Album: Geographies

Aquaserge

Un gran sommeil noir

Album: The possibility of a new work for aquaserge

Nova Materia

Xpujil

Album: Xpuhil