Playlist Lange Nacht 21.00 - 23.00 Uhr: Katja Engelhardt und Thomas Mehringer

Samstag, 19. Juni 2021

Pulp

Disco 2000

Different Class

!!!

One Girl / One Boy

!!! Chk Chk Chk

Rupert Holmes

Escape (The Pina Colada Song)

Partners In Crime

Fritzi Ernst

Ich flirte mit allen

Keine Termine

K.I.Z.

Verrückt nach dir

Hurra, die Welt geht unter

Bilderbuch

Ich hab Gefühle

Vernissage My Heart

Tocotronic

Ich habe geträumt, ich wäre Pizza essen mit Mark E. Smith

Wir kommen um uns zu beschweren

Chuckamuck

Gestern traf ich Dan Tracey

Wild For Adventure

Hüsker Dü

Don't Want To Know If You Are Lonely

Candy Apple Grey

Honeymoan

</3

Single

Black Kids

I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How To Dance

Partie Traumatic

Robyn

Dancing On My Own

Body Talk

Sault

I Just Want To Dance

Untitled (Rise)

Lion Babe feat. Leikeli47

The Wave

Single

Ela Minus

El Cielo No Es De Nadie

Acts Of Rebellion

Real Lies

One Club Town

Real Lies

Joy Division

Transmission

Substance

Danny Brown

Ain't It Funny

Atrocity Exhibition

Laserkraft 3D

Nein, Mann (Ich will noch nicht gehen, ich will tanzen)

Polyester EP

Munk feat. James Murphy

Kick Out The Chairs (WhoMadeWho Remix)

Single

Stereo Total

Wir tanzen im Viereck

Party Anticonformiste