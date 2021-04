Playlist Tobias Ruhland

Mittwoch, 07. April 2021

The Fratellis

Need A Little Love

Album: Half Drunk Under A Full Moon

Anna Erhard

Short Cut

Album: Short Cut

pauT

jackpot (ich bin gernoT blümels laptop)

Album: jackpot (ich bin gernoT blümels laptop)

Dry Cleaning

Scratchcard Lanyard

Album: New Long Leg

Sun Ra

Space Is The Place

Album: Space Is The Place

Ibeyi feat. Kamasi Washington

Deathless

Album: Ash

Damon Locks & Black Monument Ensemble

Keep Your Mind Free

Album: Keep Your Mind Free

Beißpony

Jealousy is a luxury

Album: Brush Your Teeth

Bicep

Apricots

Album: Isles