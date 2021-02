Playlist Ralf Summer

Freitag, 29. Januar 2021

Primal Scream

Movin´ On Up

Album: Screamadelica

Nirvana

Smells Like Teen Spirit

Album: Nevermind

Massive Attack

Be Thankful For What You Got

Album: Blue Lines

William Devaughn

Be Thankful For What You Got

Album: Be Thankful For What You Got

Dijah SB

Throw That Back

Single

Buzzy Lee

Circles

Album: Spoiled Love

Celeste

Stop This Flame

Album: Not Your Muse

Arlo Parks

Black Dog

Album: Collapsed In Sunbeams

Goat Girl

Pest (From The West)

Album: On All Fours

Chuckamuck

Luna Park

Album: Language Barrier

Richard Von Der Schulenburg

Mrs Yamahas Summer Tune

Album: Moods And Dances 2021

Erlend Oye & La Comitiva

Lockdown Blues

Single

Don Marco & Die Kleine Freiheit

Das Fest

Album: Gehst du mit mir unter

The Notwist

Oh Sweet Fire ft Ben LaMar Gay

Album: Vertigo Days (Album Der Woche)

Madlib

Road Of The Lonely Ones

Album: Sound Ancestors

Packed Rich

Umeshu

Album: Ilian Beat Tape

Packed Rich

Mochi

Album: Ilian Beat Tape

Packed Rich

Himenouta

Album: Ilian Beat Tape

Cap Kendricks & Packed Rich

Elevation

Single

Packed Rich

Checkit

Album: Ilian Beat Tape

Packed Rich

Golden

Album: Ilian Beat Tape

Farhot

Yak Sher

Album: Kabul Fire Vol 2

Boldy James & Real Bad Man

Champion

Album: Real Bad Boldy

Suzie Trio

1000 Rollen Klopapier

Album: V.A. Freezing Giesing