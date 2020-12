Playlist Ralf Summer

Freitag, 11. Dezember 2020

Main Concept

3.0 (Instrumental)

Single

Jlin

Kyanite

Album: Black Origimi

Idles

Danny Nadelko

Album: Joy As An Act Of Resistance

Little Simz

Boss

Album: Soundtrack “Insecure”

Lido Pimienta

Te Quería

Album: Miss Columbia

Main Concept

3.0 (Instrumental)

Single

Idles

Grounds

Album: Ultra Mono

Khruangbin

Time (You And I)

Album: Mordechai

Sun Ra Arkestra

Swirling

Album: Swirling

Bill Callahan

Pigeons

Album: Gold Record

Sufjan Stevens

America

Album: Acension

Kelly Lee Owens

Jeanette

Album: Inner Song

Moodymann

Just Stay A While

Album: Taken Away

Kevin Morby

Valley

Album: Sundowner

Róisin Murphy

Shellfish Mademoiselle

Album: Róisin Machine

Burial + Four Tet + Thom Yorke

Her Revolution

Album: His Rope / Her Revolution

Bright Eyes

One And Done

Album: Down In The Weeds, Where The World Once Was

Fiona Apple

Under The Table

Album: Fetch The Bolt Cutters

Waxahatchee

Can´t Do Much

Album: Saint Cloud

All Diese Gewalt

Erfolgreiche Life

Album: Andere

Hayiti

Was Hast Du Damit Zu Tun?

Album: Sui Sui

Run The Jewels

Never look back

Album: RTJ4

Ela Minus

El Cielo No Es De Nadie

Album: Acts of Rebellion

Phoebe Bridgers

I Know The End

Single

Sault

Strong

Album: Untitled (Black Is)