Bayern 2 - Zündfunk

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Playlist Achim Bogdahn

Stand: 23.11.2020

Playlisten | Bild: BR

23 November

Montag, 23. November 2020

Ray Davis
Family Entertainment
Single

EUT
Party Time
Single

Olafur Arnalds
Still/Sound
Album: Some Kind Of Peace

King Gizzard & The Lizard Wizard
Honey
Album: K.G.

Lindström
Martin 5000
Album: III

Pa Salieu
B***k
Album: Send Them To Coventry

Autechre
Si00
Album: Sign

Angel Bat Dawid
Black Family
Album: Live

Scratchwork
Glitter
Album: Demo CD

Aeronauten
Dieses anstrengende Leben
Album: Neun Extraleben

Call Super
Pay as u glow
Album: Every Mouth Teeth Missing

347 Aidan
Dancing in my room
Single

The Weather Station
Tried to tell you
Single

Catastrophe
Encore
Album: Gong!


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