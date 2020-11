Playlist Tobias Ruhland

Freitag, 06. November 2020

Aloe Blacc

Politician (Reprise)

Album: Good Things

Sault

Free

Album: Untitled (Rise)

Common

Love Is

Album: Be

Sturgill Simpson

Life AIn’t Fair And The World Is Mean

Album: Cuttin' grass - Vol. 1 (The Butcher Shoppe Sessions)

Sun Ra Archestra

Door Of The Cosmos / Say

Album: Swirling

JW Francis

Is That The One

Album: We Share A Similar Joy

Das Hobos

Whitelines

Album: This Is The Place

RuPaul

Cover Girl

Album: Cover Girl

Meerkat Meerkat

One Piece For Synthesizer

Album: One Piece For Synthesizer

Eilis Frawley

Stats

Album: Adult Life

Eilis Frawley

DarkestTruth

Album: Adult Life

Glass Animals

Gooey

Album: Zaba

Das Paradies & Keshavar

Sine Wave

Album: Sammlung 1/Pause an der Kurve in Vektoria

Tom Waits

I hope that I don’t fallin Love with You

Album: Closing Time

This Is The Kit

Coming To Get You Nowhere

Album: Off Off On

TRAAMS

Intercontinental Radio Waves

Album: Intercontinental Radio Waves

Woodkid

Goliath

Album: Goliath

Roisin Murphy

We Go Together

Album: Roisin Machine

Oneohtrix Point Never featuring Caroline Polachek

Long Road Home

Album: Magic Oneohtrix Point Never

Haiyti feat. Veysel

Barrio

Album: Sui Sui

Clipping.

96 Neve Campbell (feat. Cam & China)

Album: Visions of bodies being burned

TV Priest

Decoration

Album: Decoration

Kevin Morby

Sundowner

Album: Sundowner

Ela Minus

Megapunk

Album: Megapunk