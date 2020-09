Playlist Achim Bogdahn

Montag, 07. September 2020

The Magic Gang

Just A Minute

Album: Death Of The Party

Bill Callahan

The Mackenzties

Album: Gold Record

Acid Pauli

No Kick, No Cry

Album: MOD

Kelly Lee Owens

Melt!

Album: Inner Somg

Adrianne Lenker

anything

Single

Poploader

Summerboy Blues

Album: Demo CD

Aminé

Woodlawn

Single

Cayucas

California Girl

Single

Monta

All These Goods Are Gone

Album: All These Goods Are Gone EP

Arlo Parks

Hurt

Single