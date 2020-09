Playlist Ann-Kathrin Mittelstrass

Montag, 31. August 2020

Sweeping Promises

Hunger for a Way Out

Album: Hunger for a Way Out

Leikeli47

Zoom

Single

Kendrick Lamar

Black Panther

Album: Black Panther: The Album

Kelly Lee Owens

Night

Album: Inner Song

The Killers

Dying Breed

Album: Imploding the Mirage

Neu!

Hallogallo

Album: Neu!

Can

Moonshake

Album: Future Days

Postcards

Freediving

Album: The Good Soldier

Doe Bed

Folks

Album: Doubt

Laura Veirs

Turquoise Walls

Single

Van Morrison

Sweet Thing

Album: Astral Weeks