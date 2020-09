Playlist Barbara Streidl

Samstag, 05. September 2020

Beatles

Because Take 1

Album: Abbey Road

Ringo Starr

Never without you

Album: Ringo Rama

Beatles

With a little help from my friends

Album: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Beatles

Octopus's Garden Take 9

Album: Abbey Road

Beatles

Boys

Album: Please Please Me

Beatles

Honey don't

Album: Beatles for Sale

Beatles

Act Naturally

Album: Help!

Ringo Starr

Bye Bye Blackbird

Album: Sentimental Journey

Beatles

Don't pass me by

Album: The BEATLES

Ringo Starr

Loser's Lounge

Album: Beaucoups of Blues

Ringo Starr

You're sixteen

Album: Ringo

Ringo Starr

Snookeroo

Album: Goodnight Vienna

Ringo Starr

Grow old with me

Album: What’s My Name

Ringo Starr

It don't come easy

Album: Ringo

Ringo Starr

Who's your Daddy feat. Joss Stone

Single

Beatles

Yellow Submarine

Album: Yellow Submarine

Ringo Starr

Write one for me feat. Willie Nelson

Album: Ringorama