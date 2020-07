Playlist Barbara Streidl

Sonntag, 05. Juli 2020

Ben Lukas Boysen

Medela

Album: Mirage

Basia Bulat

It can't be you

Album: Tall, tall shadow

Ben Lukas Boysen

Venia

Album: Mirage

Ben Lukas Boysen

Clarion

Album: Mirage

Basia Bulat

It can't be you

Album: Tall, tall shadow

Ben Lukas Boysen

Kenotaph

Album: Mirage

Scott Matthew

I wanna dance with somebody

Album: Unlearned

Ben Lukas Boysen

Love

Album: Mirage

Bright Eyes

Persona non grata

Album: One and one

Basia Bulat

It can't be you

Album: Tall, tall shadow

Joan Baez

Another world

Album: Whistle down the wind

Basia Bulat

It can't be you

Album: Tall, tall shadow

Ben Lukas Boysen

Kenotaph

Album: Mirage

Aretha Franklin

You make me feel like a natural woman

Single: You make me feel like a natural woman