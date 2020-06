Playlist Ralf Summer

Freitag, 05. Juni 2020

Khruangbin

Time (You And I)

Album: Mordechai

Khruangbin

So We Won´t Forget

Album: Mordechai

Muzz

Red Western Sky

Album: Muzz

Flip

Native Grooves

Album: Experiences

Flip

What Are We Doing

Album: Experiences

Hinds

Riding Solo

Album: The Prettiest Curse

Khruangbin

So We Won´t Forget

Album: Mordechai

Sonic Boom

The Way That You Live

Album: All Things Being Equal

Friends Of Gas

Abwasser

Album: Kein Wetter

Friends Of Gas

Selber Keine

Album: Kein Wetter

Friends Of Gas

Waldbrand

Album: Kein Wetter

Friends Of Gas

Felder

Album: Kein Wetter

Julian Babinga

M´Bongi-Percussions (Sound Voyage future world edit)

Album: Song

Romare

Sunshine

Single

Westerman

The Line

Album: Your Hero Is Not Dead

Thao & The Get Down Stay Down

Phenom

Album: Temple

The Magic Gang

Take Bake The Track

Single

Melenas

3 Segundos

Album: Dias Raros



The Beths

I´m Not Getting Excited

Album: Jump Rope Gazers



Sébastien Tellier

Domestic Tasks

Album: Domesticated



Angela Aux

Killer Dub (by Angela Aux & Sam Irl)

Single

Ferge X Fisherman

Drunk On The Moon

Album: Blinded By The Neon

Tkay Maizda

Shook

Single

Moodymann

Just Stay A While

Album: Taken Away

Run The Jewels

Ooh LA LA (Ft. Greg Nice and DJ Premier)

Album: RTJ4

Flip

What Are We Doing

Album: Experiences