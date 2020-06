Playlist Ralf Summer

Freitag, 29. Mai 2020

Hollertronix

Golddigger (Diplo Mix)

Album: Hollertronix #3

Up, Bustle & Out

Sane Men Surround

Up, Bustle & Out

Cumbion Mountain (Keep That Cumbia Rolling) ft. Blanquito Man & Candice Cannabis

Up, Bustle & Out

Sane Men Surround

Jade Hairpins

(Don´t Break My) Devotion

Album: Harmony Avenue

Up, Bustle & Out

Sane Men Surround

Moodymann

Do Wrong (Skate Edit)

Album: Taken Away

Up, Bustle & Out

Sane Men Surround

Medhane

I´m Deadass

Album: Cold Water

Paar

Beauty Needs Witness

Album: Die Notwendigkeit Der Notweindigkeit

Paar

Eis

Album: Die Notwendigkeit Der Notwendigkeit

Ferge X Fisherman

One Of My Best Friends (feat. Maniac)

Album: Blinded By The Neon (Album Der Woche)

Keleketla

Future Toyi Toyi

Single

Flying Lotus

More (Instrumental)

Album: Flamagra (Instrumental)

Luke Vibert

God

Album: Presents Amen Andrews

HVL

Orphin Spill

Album: Orphin Spill EP

Nayana IZ

TNT

Single

Flying Lotus

Black Balloons Reprise (Instrumental)

Album: Flamagra (Instrumental)

HVL

Orphin Spill

Whitney

Take Me Home, Country Roads ft Waxahatchee

Single

Tupac Shakur

Dear Mama

Single

Flying Lotus

Black Balloons Reprise (Instrumental)

Pauls Jets

Trap Band

Album: Highlights Zum Einschlafen

The Pleasure Seekers ft Suzi Quatro

Never Thought You´d Love Me

Album: What A Way To Die

Francois De Roubaix

Dernier Comicile Connu

Album: Dernier Comicile Connu EP

Psychic Markers

Clouds

Album: Psychic Markers

Cigarettes After Sex

You´re All I Want

Single

Kelly Finnigan

Impressions Of You

Album: I Called You Back - Single