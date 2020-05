Playlist Ralf Summer

Freitag, 08. Mai 2020

TY

Wait A Minute

Album: Upwards

Roccwell

Time Is Now (Instrumental)

Album: Still Lovin´ Boombap

Melenas

3 Segundos

Album: Dias Raros

Bishop Nehru

Me And My Thoughts

Album: Nehruvia: My Disregarded Thoughts

Little Simz

Damn Right

Album: Drop 6

Arriell Sharratt & Mathias Kom

Rise Up Alexa

Album: Never Work

El Michels Affairs

Kill The Lights

Album: Adult Themes

G.Rag/Zelig Implosion Deluxxe

Viel Zu Viel

Album: Laut Los

Juan Wauters

Muy Muy Chico

Album: Mas Canciones De La Onda EP

Roccwell

Roadrunner feat. M-Dot und LP2

Album: Still Lovin´ Boombap

Porridge Radio

Sweet

Album: Every Bad

El Michels Affair

Villa

Album: Adult Themes

Lido Pimienta

Te Quería

Album: Miss Columbia

Car Seat Headrest

Hollywood

Album: Making A Door Less Open

Ghostpoet

When Mouths Collide

Album: I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep

Friends Of Gas

Felder

Album: Kein Wetter

INGA

Il A Fallu

Album: Tears & Teeths

Tom Misch & Yussef Dayes

Nightrider ft Freddie Gibbs

Album: What Kinds Music

Soela

Prologue (feat. Module One)

Album: Genuine Silk

Fiona Apple

Under The Table

Album: Fetch The Bolt Cutters

Charlie Megira

Tomorrow´s Gone

Album: Tomorrow´s Gone

Khruangbin

Time (You And I)

Album: Mordechai